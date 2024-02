INSS divulga calendário de pagamentos para fevereiro de 2024; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios para fevereiro de 2024. O objetivo é evitar aglomerações nas agências bancárias e facilitar o acesso dos segurados aos seus recursos.

Datas para quem recebe até um salário mínimo:

23 de fevereiro: final do NIS 1

final do NIS 1 26 de fevereiro: final do NIS 2

final do NIS 2 27 de fevereiro: final do NIS 3

final do NIS 3 28 de fevereiro: final do NIS 4

final do NIS 4 29 de fevereiro: final do NIS 5

final do NIS 5 1º de março: final do NIS 6

final do NIS 6 4 de março: final do NIS 7

final do NIS 7 5 de março: final do NIS 8

final do NIS 8 6 de março: final do NIS 9

final do NIS 9 7 de março: final do NIS 0

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo:

1º de março: finais do NIS 1 e 6

finais do NIS 1 e 6 4 de março: finais do NIS 2 e 7

finais do NIS 2 e 7 5 de março: finais do NIS 3 e 8

finais do NIS 3 e 8 6 de março: finais do NIS 4 e 9

finais do NIS 4 e 9 7 de março: finais do NIS 5 e 0

Consulta do extrato do INSS:

Os segurados podem consultar o extrato de pagamento dos seus benefícios, acompanhar os valores a serem recebidos e as datas de pagamento no aplicativo ou no site Meu INSS. Para acessar, é necessário fazer login com a conta Gov.br.

O INSS oferece diversas modalidades de benefícios, como aposentadorias, auxílios, pensões e salários. É importante que os segurados estejam atentos às datas de pagamento e acompanhem as alterações no calendário ao longo do ano.

Fonte: G1