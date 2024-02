R$ 500 bilhões já foram pagos em impostos pelos brasileiros em 2024

Nesta quarta-feira (14), às 00h30, o Impostômetro, instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) no Centro Histórico da Capital Paulista, indicou que os contribuintes brasileiros já haviam desembolsado R$ 500 bilhões em impostos, representando um aumento de 16,4% em relação a 2023.

Associação Comercial de São Paulo ACSP/Divulgação

Segundo os dados do Impostômetro, do montante total, foram direcionados R$ 331,6 bilhões para a esfera Federal, R$ 137,3 bilhões para a esfera Estadual e R$ 31,1 bilhões para a esfera Municipal, totalizando meio trilhão de reais. Essa marca foi alcançada nove dias antes do que no ano anterior e engloba impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária.

Em comparação ao mesmo período de 2023, quando o valor atingido foi de R$ 429,6 bilhões, houve um aumento significativo. Naquele ano, os valores destinados foram de R$ 285 bilhões para a esfera Federal, R$ 117,9 bilhões para a esfera Estadual e R$ 26,7 bilhões para a esfera Municipal.

Da Redação com Itatiaia