Edifício com 133 apartamentos é evacuado às pressas após danos estruturais e 'risco de queda' no litoral de SP

Um edifício residencial de 23 andares e 133 apartamentos, localizado na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação, em Praia Grande, precisou ser evacuado às pressas na última terça-feira (13). Moradores do Edifício Residencial Giovannina Sarane Galavotti foram surpreendidos por estrondos e imediatamente deixaram o local após constatarem danos nas pilastras.

Foto: Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal e g1 Santos

As autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, foram acionadas para avaliar a situação. Verificou-se que parte do cimento das pilastras se despedaçou, expondo os ferros de sustentação. O capitão do Corpo de Bombeiros, Thiago Duarte, explicou que houve um cisalhamento dos pilares, resultando em esforços superiores à capacidade de sustentação.

A Prefeitura de Praia Grande emitiu uma nota informando que o prédio permanecerá interditado até que sejam apresentadas as documentações técnicas necessárias. Medidas de segurança foram tomadas, incluindo o escoramento dos pavimentos afetados e o esvaziamento da caixa d'água para reduzir o peso sobre as pilastras.

Os moradores foram autorizados a retornar ao prédio apenas para buscar itens pessoais emergenciais, sob acompanhamento da equipe do Corpo de Bombeiros. Após isso, eles foram orientados a buscar abrigo temporário em residências de familiares e amigos.

A construtora responsável pelo edifício, JR Ltda., declarou estar ciente da situação e enviou engenheiros e técnicos para investigar as causas dos danos. A empresa se comprometeu a prestar assistência aos condôminos assim que os laudos forem emitidos.

Da redação com G1