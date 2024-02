Entenda a nova tabela do Imposto de Renda e seus impactos

A nova tabela do Imposto de Renda trará uma redução no desconto na fonte para os contribuintes, embora ainda existam defasagens em relação aos valores corrigidos para outras faixas salariais. De acordo com a Receita Federal, cerca de 40% dos brasileiros não terão que pagar o imposto em 2024, representando 13,7 milhões de pessoas. Esse grupo inclui trabalhadores, aposentados e pensionistas que receberam até dois salários mínimos no ano anterior e estão isentos.

Foto: Reprodução/Internet

É importante ressaltar que, para a declaração do Imposto de Renda em 2024, os contribuintes devem fornecer os dados referentes a 2023. Portanto, as mudanças anunciadas pelo governo federal só serão aplicadas na declaração de 2025.

Para o próximo ano, o governo já elevou novamente o limite de isenção do Imposto de Renda, devido ao aumento do salário mínimo para R$ 1.412. Com isso, quem receber até dois salários mínimos mensais em 2024 estará isento do tributo.

Apesar das correções na tabela para os contribuintes que ganham até dois salários mínimos, a defasagem para outras faixas de renda é significativa, chegando a 149,56%, de acordo com o Sindifisco Nacional. Essa defasagem é calculada considerando a inflação desde 1996, quando o reajuste automático da tabela do IR foi eliminado.

Uma mudança significativa está relacionada ao imposto retido na fonte: embora a tabela do Imposto de Renda permaneça defasada, os contribuintes que ganham mais do que dois salários mínimos terão um benefício. A nova tabela será aplicada no salário dos trabalhadores já no próximo mês, com pagamento previsto até o 5º dia útil de março.

Confira a tabela abaixo:

Foto: Divulgação

O Imposto de Renda é progressivo, e com o novo limite de isenção em R$ 2.259,20, o desconto na fonte será reduzido. Caso a faixa de isenção não fosse corrigida, os contribuintes com renda entre R$ 2.640,01 e R$ 2.824 teriam uma alíquota de 7,5% sobre a diferença.

Por exemplo, para quem recebe R$ 5 mil mensais bruto e opta pelo desconto padrão, o valor do imposto retido na fonte também será reduzido, passando de R$ 354,47 para R$ 335,15.

Da redação com O Tempo