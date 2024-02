Combate à Dengue: Governo Federal destina R$ 1,5 bilhão para estados e municípios

Em resposta ao aumento exponencial de casos de dengue no país, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de R$ 1,5 bilhão para auxiliar estados e municípios no combate à doença. A medida, publicada em portaria na última sexta-feira (9) e oficializada na quarta-feira (14), representa um aumento significativo em relação aos R$ 256 milhões reservados para o mesmo fim em novembro de 2023.

Foto: Reprodução/ internet

Com projeções que indicam até 4,2 milhões de casos em 2024, o apoio financeiro visa ações de prevenção, controle e contenção da doença. Para receber os recursos, estados e municípios devem declarar situação de emergência em saúde pública e apresentar um plano de ação detalhado.

Prioridades e repasses:

Atenção Primária: ações de educação em saúde, mobilização social e controle do vetor.

ações de educação em saúde, mobilização social e controle do vetor. Serviços de Média e Alta Complexidade: ampliação da capacidade de atendimento aos casos graves.

ampliação da capacidade de atendimento aos casos graves. Vigilância em Saúde: monitoramento constante da situação epidemiológica.

Os repasses serão mensais e condicionados à aprovação do plano de ação. Cabe aos entes federativos a responsabilidade pela aplicação dos recursos de forma eficaz e transparente.

As seis primeiras semanas de 2024 registraram um aumento alarmante de casos de dengue, com mais de 512 mil notificações, um aumento de 300% em comparação com o mesmo período de 2023. O número de óbitos também cresceu, com 84 mortes confirmadas até o momento.

O combate à dengue exige uma resposta robusta e coordenada entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil. O investimento do governo federal é um passo importante, mas precisa ser complementado por ações efetivas de prevenção e controle em cada município brasileiro.

A participação da população é fundamental para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. Ações simples como eliminar criadouros e manter caixas d'água tampadas podem fazer a diferença na luta contra a doença.

Da redação com Agência Brasil