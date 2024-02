Fugitivos de Mossoró fazem família refém, roubam celular e comida

A fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró ganhou um novo capítulo neste sábado (17). Os foragidos, Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, são suspeitos de fazerem uma família refém em uma área rural próxima à unidade prisional.

Foto: Divulgação/ Depen

De acordo com o relato das vítimas à polícia, a dupla chegou à casa por volta das 19h30 de sexta-feira (16) e permaneceu no local até os primeiros minutos deste sábado. Os homens, que estavam vestidos com bonés e roupas semelhantes aos uniformes da carceragem, exigiram comida e um celular, levando consigo os itens após a fuga.

Segundo a CNN Brasil, os fugitivos estavam visivelmente sujos e com odor forte. Eles não demonstraram interesse em dinheiro, mas mostraram-se ansiosos por notícias sobre a fuga, pedindo para as vítimas mostrarem redes sociais e ligarem a televisão.

Um dos reféns relatou que os foragidos fizeram ligações pelo WhatsApp, inclusive para um interlocutor que se identificou como estando no Rio de Janeiro. A dupla também demonstrou desconhecimento da região em que estava, perguntando sobre a distância até o litoral e como chegar ao Ceará.

As buscas pelos fugitivos continuam na região de Mossoró. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acredita que a dupla esteja em um raio de 15 quilômetros do presídio.

Modus operandi dos fugitivos

O relato das vítimas revela detalhes sobre o comportamento dos fugitivos durante o período em que permaneceram na casa. Além de exigirem comida e um celular, eles mostraram-se interessados em acompanhar as notícias sobre a fuga e em saber como se locomover na região.

A investigação aponta que os foragidos não utilizaram nenhum veículo para deixar a área do crime, o que reforça a hipótese de que ainda estejam escondidos na zona rural de Mossoró.

Da redação com Itatiaia