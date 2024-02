Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2689, e prêmio vai a R$ 87 milhões; veja números sorteados

Nenhum apostador acertou os seis números do sorteio da Mega-Sena 2689, resultando em um prêmio acumulado de R$ 87 milhões.

Os números sorteados no sábado (17) em São Paulo (SP) foram: 09 - 16 - 20 - 47 - 48 - 52.

Foto: Reprodução Internet

O prêmio inicial de R$ 59.004.698,46 milhões não teve ganhadores, levando ao aumento para o próximo sorteio marcado para terça-feira (20).

Um total de 65 apostas se aproximaram, acertando cinco dezenas, e cada uma receberá R$ 65.325,01. Os 4.926 ganhadores com quatro dezenas corretas serão premiados com R$ 1.231,40 cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, através deste link ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android. O valor do volante, contendo seis dezenas marcadas, é de R$ 5,00, e os números sorteados são anunciados às 20h. Vale ressaltar que a probabilidade de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada.

Além do jogo simples, há a opção de participar de um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar e dividir o prêmio em grupo. Os bolões oficiais da Caixa podem ser adquiridos em qualquer lotérica, com preço mínimo de R$ 15 e cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. É possível formar bolões com um mínimo de duas e um máximo de 100 cotas, sendo permitido realizar no máximo 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Os jogadores também têm a alternativa de adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, podendo ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. O site Loterias Online da Caixa possibilita a participação no jogo, mas a compra de bolões é restrita, permitindo apenas a aquisição de seis opções de combos de jogos. Os jogadores podem escolher visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha", em que o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste