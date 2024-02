Idoso descobre R$ 60 mil enterrados no quintal de casa e entrega valor para a polícia

No sábado (17/2), uma soma de R$ 59,9 mil foi localizada no jardim da residência de Raimundo Soares Sobrinho, um aposentado do serviço público. O dinheiro, composto por notas de R$ 100 e R$ 50, estava guardado dentro de um pote de sorvete, que por sua vez estava envolto em um saco preto, escondido atrás de alguns arbustos na propriedade adquirida pelo idoso aproximadamente seis meses atrás, na região norte de Palmas.

Ao se deparar com a quantia e não identificar o proprietário, Raimundo prontamente acionou a polícia. "Eu tirei só a tampa; quando eu notei que era dinheiro, eu tampei e botei no mesmo local. Aí, retornei o pote para o mesmo local e entrei em contato com a polícia, exatamente para eles fazerem a investigação de onde foi que esse dinheiro surgiu", afirmou.

Ele explicou que a casa foi adquirida para que sua filha pudesse residir. "Ela (a filha) foi passar um dia lá em minha casa, em Itacajá (TO), a cidade onde eu moro. E ontem eu vim deixar ela, e quando amanheceu o dia cedo, eu fui dar uma limpeza nesse pequeno jardim que tem aqui na frente”, disse em entrevista ao portal G1.

Quanto à propriedade, Raimundo a comprou em agosto do ano anterior em uma transação com Inêz Piva de Santana, mãe do ex-secretário de Estado de Saúde Afonso Piva, que perdeu o cargo no mesmo mês após investigação da Polícia Federal (PF). Piva é suspeito de fraudar licitações na compra de seringas para hospitais públicos do Tocantins, de acordo com a PF.

O idoso revelou ter tido contato com a antiga proprietária apenas no dia em que assinou a transferência do imóvel. Meses depois, sua filha se mudou para a casa e passou a residir lá. Após encontrar o pote de dinheiro, o aposentado confessou que acionar a polícia foi a decisão mais apropriada.

“É porque o dinheiro não é meu [...] Não importa a quantia, só que não me pertence. Eu não poderia guardar o que não era meu. É o correto e o que veio na minha cabeça, pedi a orientação de Deus, foi ligar para a polícia, para investigar o caso, se achar que deve”, refletiu.

O destino do dinheiro está sob investigação da Polícia Civil, que registrou a quantia de R$ 59,9 mil e encaminhou para perícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Federal ficará responsável pela investigação do caso.

No sábado, a PF esteve na residência em busca de mais evidências. Não foi encontrado mais dinheiro, mas foram apreendidos vestígios de envelopes e outros objetos - não detalhados - que serão submetidos à perícia. A reportagem está em contato e aguarda respostas da SSP de Tocantins e da seção tocantinense da Polícia Federal para obter mais informações sobre os cerca de R$ 60 mil encontrados na casa do aposentado Raimundo Soares Sobrinho.

