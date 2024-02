Prazo para adesão ao Programa Pé-de-Meia termina dia 25; veja como participar e benefícios

Termina no próximo domingo, dia 25 de fevereiro, o prazo para que as redes de ensino (federal, estadual, distrital e municipal) assinem o termo de compromisso com o Programa Pé-de-Meia. O programa funciona como uma poupança e serve de incentivo para que estudantes de baixa renda concluam o ensino médio.

Imagem: Divulgação

Quem pode participar?

Jovens de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio na rede pública;

Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218;

Para educação de jovens e adultos, a faixa etária é de 19 a 24 anos.

O programa oferece quatro tipos de incentivos:

Matrícula: R$ 200 pagos no início do ano letivo;

R$ 200 pagos no início do ano letivo; Frequência: R$ 1,8 mil por ano, em nove parcelas de R$ 200, para quem frequentar pelo menos 80% das aulas;

R$ 1,8 mil por ano, em nove parcelas de R$ 200, para quem frequentar pelo menos 80% das aulas; Conclusão: R$ 3 mil ao concluir a última série, equivalente a R$ 1 mil por série;

R$ 3 mil ao concluir a última série, equivalente a R$ 1 mil por série; Enem: R$ 200 para quem comprovar participação no exame.

Se o estudante cumprir todos os requisitos, poderá receber até R$ 9,2 mil ao longo dos três anos do ensino médio.

Como aderir?

As redes de ensino devem acessar o módulo Pé-de-Meia no Simec (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC) e fazer a adesão.

Da redação com Agência Brasil