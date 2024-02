Receita Federal abre nesta quinta (22) consulta à restituição; veja como fazer

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (22) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda, contemplando 208,3 mil contribuintes. O valor total a ser pago é de R$ 304 milhões, com crédito bancário previsto para o dia 29.

Do montante total, R$ 208,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, portadores de deficiência e professores. Os demais R$ 95,1 milhões serão divididos entre aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida, optaram por receber a restituição por Pix e não se enquadram nas prioridades.

Para ter direito à restituição, é preciso ter declarado o IR ou feito a retificação da declaração em fevereiro, não ter cometido erros no documento e estar em dia com as obrigações fiscais.

A consulta pode ser feita de duas maneiras:

Pelo site da Receita Federal:

Acesse o site da Receita Federal ( www.gov.br/receitafederal ) e clique em "Meu Imposto de Renda".

) e clique em "Meu Imposto de Renda". Selecione "Consultar a Restituição".

Informe o CPF, data de nascimento e ano-exercício (2023).

Marque o captcha e clique em "Consultar".

Pelo aplicativo Meu Imposto de Renda:

Abra o aplicativo e informe a senha do cadastro no Gov.br.

Na aba "Serviços do IRPF", selecione "Consultar Restituição".

Insira CPF, data de nascimento e ano da restituição.

Clique em "Consultar".

Para quem não tem conta Gov.br:

No aplicativo da Receita Federal, selecione "Consultar Restituição".

Insira CPF, data de nascimento e ano da restituição.

Clique em "Consultar".

O sistema informa se o contribuinte está no lote, a data do depósito e a forma de recebimento (conta bancária ou Pix).

Consulta completa pelo Portal e-CAC:

Para uma consulta mais detalhada, acesse o Portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal) com senha Gov.br nível prata ou ouro:

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br".

e vá em "Entrar com gov.br". Informe o CPF e clique em "Continuar".

Digite a senha e vá em "Entrar".

Em "Serviços em destaque", selecione "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)".

Se o crédito não for realizado na conta informada ou por Pix, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá reagendar o crédito no Portal BB ou pelos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o pagamento não seja solicitado no prazo de um ano, é possível reagendar o depósito por meio do portal e-CAC, em "Declarações e Demonstrativos". Depois, vá em "Meu Imposto de Renda" e clique em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

