Ivete Sangalo anuncia que está com pneumonia e é internada

Ivete Sangalo está enfrentando uma batalha contra a pneumonia. A própria cantora e apresentadora baiana confirmou a notícia nesta quinta-feira (22) por meio de seu perfil no Instagram.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

Na postagem, ela compartilhou que está atualmente hospitalizada em Salvador. "Antes de qualquer preocupação, gostaria de afirmar que estou bem! Após a maratona carnavalesca, assim como muitas pessoas, fui atingida por uma virose. Na terça-feira, não me senti confortável devido a uma tosse persistente e incômoda. Hoje, seguindo o conselho médico, vim ao hospital e fui internada. Diagnóstico: pneumonia. Estou sendo bem cuidada e já me sinto melhor", declarou a cantora na publicação.

No mesmo comunicado, Ivete informou que não conseguirá se apresentar no Navio da Xuxa, conforme havia prometido anteriormente. "Quero expressar meu carinho e respeito à Xuxa, toda a equipe e aos fãs que compartilhariam essa alegria comigo. Manterei todos informados, certa de que as notícias serão sempre as melhores, graças ao meu Deus maior. Amo vocês", concluiu a musa.

Ivete Sangalo realmente vivenciou uma verdadeira "maratona". A artista iniciou a abertura oficial do Carnaval de Salvador no último dia 8, ao lado de Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê.

No dia seguinte, ela se apresentou em Aracati, no Ceará. Posteriormente, desfilou com o bloco Coruja por três dias na capital baiana. No quarto dia, liderou um trio para os foliões pipoca na cidade.

Durante os festejos, a artista também foi destaque nos carnavais de Belo Horizonte, Porto Seguro (no extremo sul da Bahia) e em São Paulo.

Fonte: Correio24h