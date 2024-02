Imposto de Renda 2024: Dicas para evitar surpresas e garantir a economia

Com a aproximação do prazo final para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024, especialistas alertam para a importância de se organizar e planejar com antecedência para evitar problemas e garantir a entrega dentro do prazo.

Dicas para uma declaração tranquila:

Antecipe-se: Reúna todos os documentos necessários, como contracheques, comprovantes de rendimentos e notas fiscais de saúde e educação. Fique atento às mudanças: Leia as novidades divulgadas pela Receita Federal para entender como elas impactam sua declaração. Use a tecnologia: Softwares e aplicativos de gestão financeira facilitam a organização e a declaração. Explore a declaração pré-preenchida: Utilize o programa da Receita Federal com certificado digital ou acesso GOV.BR para ter boa parte das informações já preenchidas. Maximize as deduções: Não ignore despesas com saúde, educação e previdência privada. Mantenha os comprovantes e entenda os limites de dedução. Consulte um profissional: Em situações complexas, como rendimentos no exterior ou venda de imóveis, a ajuda de um contador pode ser crucial.

O período de entrega da declaração do exercício de 2024 (referente ao ano-calendário de 2023) se inicia em 15 de março e vai até 31 de maio. A entrega fora do prazo gera multa

Quem precisa declarar?

As regras oficiais ainda não foram publicadas, mas com base em anos anteriores, você precisa declarar se:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

Recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil;

Obteve receita bruta de atividade rural acima de R$ 142.798,50;

Teve ganho de capital na venda de bens;

Realizou operações em bolsas de valores;

Possuía bens acima de R$ 300 mil em 31/12/2023;

Passou à condição de residente no Brasil em 2023;

Optou pela isenção do imposto sobre ganho de capital na venda de imóvel residencial.

Passo a passo para declarar:

Baixe o programa da Receita Federal ou utilize o aplicativo "Meu Imposto de Renda".

Reúna os documentos necessários.

Escolha o tipo de declaração: Simplificada ou Completa.

Preencha a declaração com atenção.

Revise cuidadosamente todas as informações.

Envie a declaração e guarde o recibo de entrega.

Documentos necessários:

Documentação pessoal: CPF, título de eleitor, endereço atualizado, dados da conta bancária.

CPF, título de eleitor, endereço atualizado, dados da conta bancária. Rendimentos: Informes de rendimentos, comprovantes de outras rendas.

Informes de rendimentos, comprovantes de outras rendas. Despesas dedutíveis: Recibos e notas fiscais.

Recibos e notas fiscais. Bens e direitos: Documentos que comprovem a compra e venda de bens.

Documentos que comprovem a compra e venda de bens. Dívidas e ônus: Informações sobre dívidas contraídas ou pagas.

