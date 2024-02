Professor brasileiro pode ter encontrado novo planeta no Sistema Solar

Um estudo publicado na revista científica The Astronomical Journal sugere a existência de um nono planeta em nosso Sistema Solar. A descoberta foi feita pelo professor brasileiro Patryk Sofia Lykawka, graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e atualmente professor da Universidade Kindai, no Japão.

Foto: Pexels

O planeta hipotético, com massa entre 1,5 e 3 vezes a da Terra, estaria localizado no Cinturão de Kuiper, região distante do Sistema Solar que se inicia após Netuno. Sua órbita variaria entre 200 e 800 unidades astronômicas (UA), ou seja, entre 200 e 800 vezes a distância entre a Terra e o Sol.

Lykawka chegou a essa conclusão após analisar as órbitas de diferentes grupos de objetos transnetunianos (TNOs), encontrados no Cinturão de Kuiper. Ele notou que parte desses objetos apresentava órbitas peculiares, que não podiam ser explicadas apenas pelos efeitos gravitacionais dos planetas conhecidos.

Simulações do Sistema Solar com um nono planeta em diferentes órbitas foram realizadas. Os resultados mostraram que a presença desse planeta era capaz de explicar as propriedades orbitais dos TNOs do Cinturão de Kuiper distante.

A confirmação da descoberta teria implicações significativas para nossa compreensão do Sistema Solar. Além de aumentar o número de planetas para nove, a descoberta poderia levar a uma redefinição do que se considera um planeta.

Lykawka planeja refinar seus resultados com novas simulações. A confirmação da existência do nono planeta dependerá de observações astronômicas que o identifiquem diretamente.

Da redação

Fonte: The Astronomical Journal