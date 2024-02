Motorista tenta invadir o Palácio da Alvorada e é alvejado por seguranças; suspeito foi preso pela PF

Uma tentativa de invasão ao Palácio da Alvorada marcou a manhã deste sábado (24) em Brasília. O condutor de um veículo Ford Focus, de cor preta, tentou burlar a barreira de contenção por volta das 6h. Conforme informações, ele começou a acelerar nas proximidades do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República.

Foto: Reprodução Internet/Band

Militares do Exército e membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que estavam no local reagiram, efetuando disparos. No entanto, não conseguiram deter o veículo.

Após o incidente, o motorista seguiu em direção à entrada do Alvorada, onde recebeu novos disparos e transpôs uma barreira com pinos, resultando na perfuração dos pneus. Em seguida, ele retornou e conseguiu deixar o local, mesmo com o carro danificado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrava-se no local durante o episódio. Até o momento, a movimentação segue normal no Palácio.

PF prende o suspeito

A Polícia Federal prendeu o indivíduo suspeito de tentar invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, em Brasília, neste sábado (23). O homem conduzia um Ford Focus preto quando atravessou um bloqueio de acesso, teve o pneu furado por uma "cama de faquir" e foi atingido por disparos de um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O motorista foi preso e encaminhado para a sede regional da PF. De acordo com os investigadores, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e utilizava o celular enquanto dirigia, o que teria comprometido sua atenção. Ele alegou ter adentrado a área de segurança do palácio por engano, ao se perder no caminho de casa.

Da Redação com Diário do Nordeste/Band