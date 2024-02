Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2692 e prêmio vai a R$ 120 milhões; veja números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio do concurso Mega-Sena 2692, realizado neste sábado (24) pela Caixa Econômica Federal. O prêmio principal, inicialmente estimado em R$ 108 milhões, agora acumula novamente, atingindo a marca de R$ 120 milhões. O próximo sorteio está programado para terça-feira, dia 27.

Confira os números sorteados: 09 - 33 - 45 - 55 - 56 - 59

Foto: Reprodução Internet

De acordo com a Caixa, 152 apostas acertaram a quina e receberão R$ 44.288,17 cada. Já a quadra teve 14.561 acertadores, que ganharão R$ 660,45 cada.

Em 2024, foram realizados 20 concursos da Mega-Sena, e apenas em dois deles houve ganhadores do prêmio máximo. Em 6 de janeiro, uma aposta levou sozinha R$ 6,4 milhões. O maior prêmio do ano até o momento, R$ 94,8 milhões, foi pago em 3 de fevereiro, para uma aposta única.

O sorteio deste sábado ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Para participar da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e os números sorteados são anunciados às 20h. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Além do jogo simples, é possível participar de um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão de duas a 100 cotas, com no máximo 10 apostas por bolão, todas contendo a mesma quantidade de números.

A Caixa também oferece a opção de comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, podendo haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. O site Loterias Online da Caixa permite jogar, mas a compra de bolões é permitida apenas nas lotéricas. Contudo, é possível adquirir seis opções de combos de jogos online, escolhendo entre visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha", no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, os apostadores podem escolher marcar mais números no volante, com um limite de 20 dezenas. No entanto, o valor da aposta aumenta proporcionalmente. Por exemplo, apostar em 7 números custa R$ 35, com a chance de ganhar uma em 44,9 mil. Optar por 10 números eleva o custo para R$ 1.050, com uma chance de ganhar uma em 3,9 mil. O número máximo de dezenas marcadas no volante é 20, e apostar em todas custa R$ 193,8 mil.

Da Redação com Valorinveste