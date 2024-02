Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2693, e prêmio vai a R$ 135 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2693, com um prêmio total de R$ 120.395.462,34, foi divulgado em São Paulo (SP) nesta terça-feira (27). Nenhum apostador acertou as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado de R$ 135 milhões para o próximo sorteio, agendado para quinta-feira (29).

Os números sorteados foram: 11 - 29 - 44 - 45 - 46 - 50.

Um total de 117 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 55.729,62 cada. Os 6.988 ganhadores da quadra terão direito a R$ 1.332,97 cada.

Em 2024, foram realizados 22 concursos da Mega-Sena, com apenas dois contemplando o prêmio máximo. Em 6 de janeiro, uma aposta ganhou R$ 6,4 milhões sozinha. O segundo prêmio, o maior do ano até agora, no valor de R$ 94,8 milhões, foi pago a uma única aposta em 3 de fevereiro.

As apostas para a Mega Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em casas lotéricas, pelo site oficial ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.

O volante, marcado com seis dezenas, custa R$ 5,00, e os números sorteados são revelados às 20h. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada.

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, os apostadores podem optar por marcar mais números no volante, com um limite máximo de 20 dezenas. No entanto, o custo da aposta aumenta proporcionalmente. Por exemplo, apostar em 7 números custa R$ 35, com uma chance de uma em 44,9 mil de acertar as seis dezenas. Optar por 10 números tem o custo de R$ 1.050, com a chance de uma em 3,9 mil de ganhar. O máximo de dezenas permitidas é 20, com um custo de R$ 193,8 mil.

