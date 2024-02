Mulher que confessou ter matado amante no Facebook é presa três anos após crime

Uma mulher foi presa por assassinar seu amante, que teria se recusado a abandonar a esposa, em São José da Tapera, no interior de Alagoas. O crime ocorreu em 2021, mas a captura se deu nesta segunda-feira (26), por meio de uma emboscada policial.

Foto: G1 / reprodução

As investigações indicam que Antônio Celso Fernandes Júnior foi morto a tiros pela amante, que atraiu a vítima para a casa do irmão dela. Antônio mantinha um relacionamento extraconjugal com a mulher, que o pressionava a deixar a atual esposa, com quem tinha cinco filhos.

Em entrevista ao porta G1, o delegado Thales Araújo informou que a suspeita estava foragida até ser localizada na cidade de União dos Palmares. Após ser encontrada, foi realizada uma solicitação de prisão à Justiça, e o mandado foi executado nesta semana.

A polícia teve acesso a postagens feitas por ela após o assassinato. No Facebook, ela assumiu a autoria do crime, escrevendo: "Matei mesmo. Não quis deixar a família para ficar comigo, então não ficará com mais ninguém, kkkkk", escreveu

Em outra publicação, ela reafirmou o homicídio e mencionou os filhos da vítima: "Sou uma assassina, matei o pai de cinco filhos e os deixei todos sozinhos no mundo", postou a mulher.

Agora, a mulher responderá à Justiça por homicídio qualificado.

Com O Tempo