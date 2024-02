São encerradas definitivamente nesta quinta (29) as transferências por DOC e TED; entenda

Após quase 40 anos de serviço, o sistema de transferências DOC (Documento de Ordem de Crédito) se despede nesta quinta-feira (29), encerrando uma era nos pagamentos bancários brasileiros. A decisão, tomada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), marca a migração definitiva para o mundo dos pagamentos instantâneos, dominado pelo PIX.

As transações via DOC, que já vinham em declínio nos últimos anos, perdem espaço para a agilidade e praticidade do PIX, lançado em 2020. A modalidade, que permitia transferências de até R$ 4.999,99 com um dia de processamento, não acompanhou o ritmo acelerado das transações financeiras.

Dados da Febraban revelam que o PIX se tornou o queridinho dos brasileiros, liderando o ranking de meios de pagamento em 2023. O sistema instantâneo, gratuito e com alto limite de transação (R$ 1 milhão por dia) conquistou a preferência do público, deixando para trás opções como cartão de crédito, débito, boleto e TED.

O fim do DOC e do TEC representa um marco na história dos pagamentos no Brasil. A era dos sistemas tradicionais, com prazos de processamento e custos adicionais, dá lugar à era da instantaneidade e da gratuidade. O PIX se consolida como a principal ferramenta de transferência de valores, abrindo caminho para inovações e soluções ainda mais ágeis e eficientes.

Para muitos, o fim do DOC marca o fim de uma era. A simplicidade e a tradição do sistema, que por décadas facilitou pagamentos e transferências, deixa saudades. No entanto, a migração para o PIX é vista como um passo natural na evolução dos pagamentos, abrindo portas para um futuro mais dinâmico e conectado.

Com o fim do DOC e do TEC, o PIX se consolida como o principal meio de pagamento do país. Mas o futuro promete ainda mais inovações. Novas tecnologias, como blockchain e inteligência artificial, podem revolucionar ainda mais a forma como pagamos e transferimos dinheiro.

Veja o ranking de modelos mais utilizados:

PIX

Cartão de crédito

Cartão de débito

Boleto

TED (Transferência Eletrônica Direta)

Cheque

DOC (Documento de Ordem de Crédito)

