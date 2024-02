2024 é ano bissexto: saiba por que e conheça previsões e curiosidades

O ano bissexto é um fenômeno que ocorre a cada 4 anos, e o ano de 2024 é um desses anos especiais.

Foto: Reprodução Internet

Vamos entender por que isso acontece e como ele afeta o calendário:

Por que existe o ano bissexto?

- O ano bissexto foi criado para ajustar o calendário terrestre à realidade do movimento da Terra ao redor do Sol.

- Tecnicamente, a Terra leva 365 dias e 6 horas para completar uma volta completa em torno do Sol.

- Se somarmos essas horas extras ao longo de 4 anos, obtemos um total de 24 horas, o que equivale a 1 dia.

- Portanto, a cada 4 anos, adicionamos um dia extra ao calendário, estabelecido no dia 29 de fevereiro.

Como funciona o ano bissexto?

- Os anos “comuns” têm 365 dias, mas, na realidade, eles têm cerca de 365 dias e 6 horas.

- Se não ajustássemos o calendário, as estações do ano ficariam descompassadas com o tempo.

- O ano bissexto permite recuperar esse “dia extra” a cada 4 anos, mantendo o alinhamento com o movimento da Terra.

Próximos anos bissextos:

- 2024 é um ano bissexto.

- Depois de 2024, o próximo será em 2028.

- O padrão segue a cada 4 anos: 2020, 2024, 2028, etc.

Como calcular se um ano é bissexto?

Um ano é bissexto se:

- É múltiplo de 4 (exemplo: 2024 é 2024/4 = 506).

- Não é múltiplo de 100 (exceto os múltiplos de 400).

- Por exemplo, 2023 não foi bissexto (2023/4 = 505,75), mas 2000 foi (2000/4 = 500, 2000/100 = 20, 2000/400 = 5).

Em resumo, o ano bissexto é uma correção necessária para manter nosso calendário alinhado com os movimentos celestes.

Da Redação com FANotícias