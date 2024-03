Após atraso, lista da segunda chamada é divulgada neste sábado (2)

Após quatro dias de espera e sem explicações oficiais do MEC, a lista de candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Prouni 2024 finalmente foi publicada neste sábado (2). Os estudantes podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Com a mudança, o prazo para entrega de documentação também foi alterado. Os pré-selecionados agora têm até o dia 12 de março para entregar os documentos, presencialmente na instituição de ensino ou por meio eletrônico.

Para aqueles que não forem selecionados nas duas chamadas, ainda há a chance de ingressar na lista de espera. As inscrições para a lista de espera serão abertas nos dias 18 e 19 de março, e a divulgação da lista está prevista para o dia 22 de março.

Nesta edição do Prouni, foram 716.759 inscritos para disputar 406.428 bolsas em 15.482 cursos de 1.028 instituições. As bolsas são divididas em 308.977 integrais e 97.451 parciais.

Da redação com O Tempo