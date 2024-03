Correios abre agências para renegociação de dívidas nos programas Desenrola Brasil e Mega Feirão Serasa

Durante o mês de março, as agências dos Correios estarão abertas para que pessoas que desejam negociar suas dívidas dentro do programa Desenrola Brasil - o projeto também recebeu o apoio do Serasa em uma parceria para que os endividados possam limpar seu nome.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil / ilustração

O Mega Feirão Serasa e Desenrola acontecem em 1033 agências dos Correios em toda Minas Gerais. “Como empresa pública e agentes do governo federal, os Correios atuam para melhorar a vida das brasileiras e dos brasileiros. Nesta parceria com o Ministério da Fazenda e a Serasa, estamos facilitando o acesso da população aos principais programas de combate ao endividamento do Brasil, contribuindo para a redução da inadimplência e para o crescimento da economia do país”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“Nunca fizemos uma ação de tamanha grandiosidade a abrangência”, explica o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes. “E por isso estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas”.

São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

Da redação com Correios