Tragédia no Sul: Mãe e três filhas perdem a vida devido a vazamento de gás

Em uma triste ocorrência na cidade de Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul, uma mãe e suas três filhas foram encontradas sem vida em sua residência na manhã de domingo. Acredita-se que a causa da morte tenha sido um vazamento de gás proveniente de um gerador de energia elétrica.

Residência onde moravam as vítimas. Polícia de Vacaria suspeita de vazamento de gás. — Foto: Polícia Civil/Divulgação

As vítimas foram identificadas como Cíntia de Moraes Costa, 36 anos, Ana Júlia Costa, 15 anos, Cíntia Maria Costa, 11 anos, e Samara Costa, 3 anos. Além delas, duas outras crianças, de 9 e 7 anos, e um homem de 31 anos sobreviveram ao incidente e estão recebendo tratamento médico. As crianças que sobreviveram também são filhas de Cíntia.

A família era beneficiária de programas sociais da prefeitura de Vacaria. Em decorrência do trágico acontecimento, as aulas foram suspensas em duas escolas municipais onde as vítimas estudavam, a Emef Romeu Antônio Biazus e a Emef Synval Guazzelli.

Um dos sobreviventes, o menino de 9 anos, foi transferido para um hospital de Santa Maria em uma UTI aérea. A outra criança e o homem continuam internados em Vacaria. A Polícia Civil está investigando o caso. A prefeitura e a Secretaria de Educação expressaram suas condolências pelo ocorrido.

da redação com Folha de S. Paulo