Sites que espalharem fake news na eleição vão sair do ar, promete presidente da Anatel

Carlos Baigorri, presidente da Anatel, comprometeu-se a apoiar os esforços do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a disseminação de possíveis fake news durante o período eleitoral. Ele afirmou que a agência utilizará todos os recursos disponíveis para cooperar com as empresas de telecomunicações, visando remover sites e aplicativos que estejam prejudicando a democracia por meio de desinformação e o uso de Inteligência Artificial para deepfakes.

Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Corte decidiu agora ter um centro para enfrentamento de notícias falsas | Foto: Divulgação/TSE

Baigorri revelou que a Anatel implementou um "sistema 2.0" para agilizar a remoção de "notícias falsas" com base nas decisões do TSE. Desde dezembro de 2023, a agência estabeleceu uma parceria com o tribunal para esse fim. Segundo Baigorri, essa atualização permite uma resposta mais rápida, em contraste com o processo anterior, que envolvia imprimir documentos e enviar oficiais de Justiça, tornando o processo mais lento.

As declarações de Baigorri foram feitas durante o lançamento do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (Ciedde), no qual a Anatel está envolvida. O objetivo do Ciedde é combater as fake news durante as eleições e garantir a aplicação das 12 resoluções aprovadas pelo TSE.

da redação