Veja como obter auxílio doença do INSS com o Atestmed

O auxílio doença, oferecido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), é disponibilizado para trabalhadores que enfrentam dificuldades em exercer suas atividades devido a problemas de saúde. Atualmente, é possível solicitar esse benefício de forma simples através da internet.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Com o lançamento do Atestmed, os segurados do INSS podem enviar atestados médicos online para solicitar o auxílio doença. Essa ferramenta tem reduzido significativamente o tempo de espera pela concessão do benefício, que agora é de apenas 26 dias em todo o país.

No último ano, mais de 627.620 benefícios foram liberados em todo o país através dessa plataforma. Além disso, o uso do Atestmed pode dispensar a necessidade de realizar uma perícia médica presencial, especialmente em casos menos complexos, onde o atestado é suficiente para comprovar a condição de saúde.

Para solicitar o benefício por meio do Atestmed, é importante observar os seguintes passos:

O benefício por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença) pode ser concedido por até 180 dias.

É necessário cumprir alguns requisitos determinados pelo INSS, incluindo contribuir para a Previdência Social e ter realizado pelo menos 12 contribuições previdenciárias antes do mês do afastamento.

Apresentar um atestado médico que comprove a necessidade de afastamento do trabalho por mais de 15 dias, contendo informações como nome completo, data de emissão, diagnóstico, assinatura do profissional, nome e registro do profissional no conselho de classe, carimbo, data de início do repouso ou afastamento das atividades habituais, e prazo necessário para a recuperação.

O pedido deve ser feito através do aplicativo ou site do Meu INSS, selecionando a opção "Pedir Benefício por Incapacidade" e seguindo as instruções na tela.

Essas orientações ajudam a facilitar o processo de solicitação do benefício por incapacidade temporária utilizando o Atestmed.

Da Redação com Por Dentro de Tudo