Como evitar as armadilhas do cartão de crédito: dicas para controle financeiro

De acordo com um estudo realizado pela Serasa em janeiro deste ano, houve um aumento no número de consumidores inadimplentes no país, após dois meses consecutivos de queda. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o número de inadimplentes também aumentou, passando de 70,09 milhões para 72,07 milhões de pessoas em janeiro deste ano.

Imagem: Por Dentro de Tudo

O estudo revelou que os dois principais motivos para a inadimplência nos anos de 2022 e 2023 foram o desemprego e a redução na renda. Em 2022, o desemprego foi citado por 29% dos endividados, enquanto em 2023, essa porcentagem diminuiu para 22%. Desde 2018 até 2023, o cartão de crédito tem sido o principal tipo de dívida entre os inadimplentes, representando 55% das dívidas no ano passado. Sete em cada dez brasileiros costumam parcelar suas compras, sendo a principal razão (27%) a falta de dinheiro para pagamento à vista.

Segundo a especialista em finanças pessoais, Carol Stange, os juros dos cartões de crédito no país ainda são os mais altos do mundo, apesar da queda da taxa básica de juros (SELIC). Ela enfatiza que o cartão de crédito pode ser um aliado para a organização financeira se utilizado corretamente, mas pode se tornar um inimigo se não for controlado adequadamente.

Carol Stange oferece oito dicas para evitar as "armadilhas" do cartão de crédito e ajudar no controle das finanças pessoais:

Evite acumular vários cartões de crédito, pois isso pode complicar a gestão das faturas e dos gastos. É recomendável fazer uma "limpeza" nos cartões não utilizados ou que incentivam gastos desnecessários.

Se ainda é desafiador administrar o limite do cartão, evite compras parceladas, especialmente para despesas recorrentes como supermercado ou combustível. Esses gastos devem ser feitos com o cartão apenas quando houver controle total sobre seu uso.

Estabeleça metas semanais para o uso do limite do cartão, o que ajuda a manter os gastos sob controle. Defina um dia da semana para revisar seu extrato e verificar o limite disponível.

Se estiver difícil controlar os gastos, considere deixar o cartão em casa por um tempo. Destruir o cartão não representa liberdade; liberdade é saber usar essa ferramenta de forma responsável.

Antes de emprestar o cartão para outra pessoa, considere que a responsabilidade pelo pagamento é sua. Dizer não pode ser difícil, mas é preferível a perder um amigo por problemas financeiros.

Usar o cartão até ser recusado não é um bom sinal. É importante conhecer seu limite e acompanhar seu uso regularmente para evitar problemas.

Se o limite do cartão for excedido, evite pagar apenas o mínimo da fatura, pois os juros são muito altos. Procure pagar o máximo possível e, se necessário, busque alternativas com juros mais baixos. Identifique os motivos que levaram ao endividamento para evitar repeti-los.

Pesquise as opções de cartão de crédito disponíveis no mercado, pois muitos bancos oferecem cartões sem anuidade. Pagar uma taxa apenas pelo privilégio de possuir um cartão está se tornando menos comum, especialmente com a presença de bancos digitais.

Da Redação com Por Dentro de Tudo