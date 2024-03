Sensação térmica chega aos 60,1ºC no Rio de Janeiro

Em meio à onda de calor que assola o Brasil, o município do Rio de Janeiro registrou um recorde impressionante de sensação térmica neste sábado, 16 de março. A estação de monitoramento de Guaratiba, localizada na zona oeste da capital fluminense, marcou 60,1°C às 10h20 da manhã. Esse é o maior valor já registrado desde que o Sistema Alerta Rio começou a realizar medições em 2014.

Rio de Janeiro - Foto: Agência Brasil

A sensação térmica é um índice que leva em conta tanto a temperatura quanto a umidade relativa do ar. Quanto mais elevadas forem essas duas variáveis, maior será a sensação de calor percebida pelas pessoas. O recorde anterior também ocorreu em Guaratiba, quando a sensação térmica atingiu 59,7°C em novembro do ano passado.

A região de Guaratiba possui características geográficas que favorecem altas temperaturas e umidade relativa do ar, especialmente durante as manhãs. Sua proximidade com o oceano e a influência de ventos quentes vindos do quadrante norte contribuem para esses extremos climáticos.

Além disso, a cidade do Rio de Janeiro registrou uma temperatura máxima de 40,3°C no mesmo dia, em Irajá, na zona norte. A previsão é de que o calor se intensifique ainda mais no domingo, com uma temperatura máxima prevista de 42°C, novamente acompanhada de sensação térmica acima dos 50°C.

Para enfrentar esse calor intenso, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda medidas como manter-se bem hidratado, evitar atividades ao ar livre entre as 10h e 16h, usar protetor solar e vestir roupas leves. A população deve estar atenta, especialmente aqueles com condições de saúde mais vulneráveis, como hipertensos, diabéticos e pessoas com insuficiência cardíaca.

da redação