Malha fina: 4 principais motivos para a retenção da declaração de IR

Os contribuintes devem estar atentos a erros simples no preenchimento que podem resultar na malha fina, atrasando a restituição.

Foto: Reprodução Internet

Alguns equívocos básicos podem levar a declaração do Imposto de Renda para a malha fina do IR 2023. Erros de digitação, falta de comprovantes e esquecimentos são alguns dos fatores que influenciam nas falhas de preenchimento do IR.

Embora seja possível fazer retificações, a malha fina, que retém declarações com inconsistências, pode acabar atrasando a restituição (para quem tem direito) do imposto de renda.

A Gadx Office listou as quatro principais razões que levaram os contribuintes a cair na malha fina no ano passado, com base em informações da Receita Federal.

Principais razões para a malha fina:

1 – Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual (de titulares e dependentes declarados)

2 – Deduções da base de cálculo (principalmente despesas médicas)

3 – Divergências no valor de imposto retido na fonte, em comparação com o que consta na Declaração da Fonte Pagadora (DIRF) e o que foi declarado pela pessoa física (DIRPF)

4 – Deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergências de informações sobre pagamento de carnê-leão e/ou imposto complementar.

É sempre recomendável buscar a orientação de um contador para verificar se há necessidade de realizar a declaração. A Receita Federal estabelece critérios bem definidos para isso.

Se for elegível, é recomendado que o contribuinte organize todos os documentos antes de realizar a declaração e os separe por categoria, como informe de rendimentos e recibos de despesas médicas, para apresentá-los ao contador.

Da Redação com GADX oficce