Dia D contra as dívidas: Correios abrem para negociação, incluindo Sete Lagoas

Endividados do Brasil, uni-vos: nesta quinta-feira (21), uma mega ação para negociação de dívidas juntará os Correios e o Serasa. As agências da entidade em todo o Brasil estarão abertas para o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola Brasil.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / reprodução

A movimentação inédita objetiva levar orientação a milhões de endividados dispostos a aproveitar a última semana do mutirão contra as dívidas, que envolve 700 empresas de todos os segmentos, concessionárias de energia e água, além da possibilidade de negociar as dívidas do programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda.

O Dia D contra as Dívidas será realizado em meio a uma leve queda na inadimplência do país: a diminuição de fevereiro foi de apenas 30,5 mil CPFs na comparação com janeiro, de acordo com a pasta federal. “Ser o elo entre o Programa Desenrola, os Correios, mais de 700 empresas da iniciativa privada e as concessionárias de energia e água é a maior demonstração de força já realizada pela Serasa para levar orientação financeira e facilitar a negociação de dívidas”, diz o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes.

Sendo em alguns casos o principal correspondente bancário de municípios país afora, os Correios também participam deste programa: “Por estarmos presentes em todas as cidades do País, temos o dever de atuar para que brasileiras e brasileiros tenham acesso a oportunidades como o MegaFeirão Desenrola e Serasa, cumprindo assim uma função social importante para o povo brasileiro", afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Em Sete Lagoas, os interessados na negociação de dívidas poderão ir na agência central dos Correios, na Rua Major Campos 202, Centro, a partir das 9h.

Da redação com Correios