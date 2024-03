Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2702, e prêmio vai a R$ 75 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2702, com um prêmio total de R$ 65.312.656,12, ocorreu na terça-feira (19) em São Paulo (SP), porém nenhum apostador acertou todas as seis dezenas. Como resultado, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, agendado para quinta-feira (21), atingiu a marca de R$ 75 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 13 - 20 - 34 - 40 - 46.

Foto: Reprodução Internet

Um total de 67 apostas ficaram próximas da vitória, acertando cinco das seis dezenas sorteadas. Cada uma dessas apostas será premiada com R$ 57.510,24. Além disso, houve 4.694 acertadores de quatro dezenas, que receberão R$ 1.172,67 cada.

Em 2024, foram realizados 32 concursos da Mega-Sena, com apenas três deles resultando em um vencedor do prêmio principal. Além do ganhador de R$ 206,4 milhões em Goiânia, em 5 de março, houve um vencedor de R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro e outro de R$ 94,8 milhões em 3 de fevereiro.

Para apostar na Mega-Sena, o prazo limite é às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, podendo ser feitas em casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa. O custo de um volante com seis dezenas marcadas é de R$ 5,00, e os números sorteados são divulgados às 20h. A probabilidade de acertar todas as seis dezenas em uma única aposta é de 50.063.860 para cada.

Além das apostas simples, é possível participar de um bolão oficial, aumentando as chances de ganhar ao dividir o custo e os prêmios entre os participantes. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15 e podem conter no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com um máximo de 10 apostas por bolão.

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, os jogadores podem optar por marcar mais números no volante, com um limite máximo de 20 dezenas. No entanto, o custo da aposta aumenta proporcionalmente. A aposta com sete números custa R$ 35, com uma chance de uma em 44,9 mil de ganhar, enquanto a aposta com 10 números custa R$ 1.050, com uma chance de uma em 3,9 mil de ganhar. O máximo de dezenas que podem ser marcadas é 20, com um custo de R$ 193,8 mil.

Da Redação com Valorinveste