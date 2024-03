Brasil registra mais de 2 milhões de caso de Dengue em 2024, segundo Ministério da Saúde

Nesta quinta-feira (21), foi confirmado pelo Ministério da Saúde que o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024, de acordo com os dados mais recentes do Painel de Monitoramento das Arboviroses.

Foto: Reprodução Internet

Os números indicam um total de 2.010.896 casos prováveis da doença apenas neste ano, considerando tanto os casos confirmados quanto aqueles em fase de investigação para diagnóstico.

Até o momento, foram reportados 682 óbitos associados à dengue, enquanto outros 1.042 casos estão em processo de investigação. O painel também destaca uma taxa alarmante de incidência da doença, atingindo 990,3 casos prováveis para cada 100 mil habitantes.

O Distrito Federal está no topo da lista das unidades federativas mais impactadas, com mais de 161 mil casos registrados até agora neste ano, resultando em uma incidência de 5.725,8 infecções para cada 100 mil habitantes.

O Ministério da Saúde observa que o volume de casos deste ano apresenta uma discrepância em relação às décadas anteriores.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, salienta que o aumento no número de casos está relacionado a fatores como as mudanças climáticas e a circulação de múltiplos sorotipos do vírus da dengue.

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti, e estima-se que aproximadamente 75% dos focos do vetor da doença estejam nos domicílios, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Da Redação com Agência Brasil