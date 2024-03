Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2703, e prêmio vai a R$ 83 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2703, com um prêmio de R$ 73.190.804,53 milhões, foi realizado em São Paulo (SP) nesta quinta-feira (21), e nenhum apostador acertou as seis dezenas. Isso resultou em um prêmio acumulado de R$ 83 milhões para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado (23).

Os números sorteados foram: 03 - 07 - 11 - 35 - 38 - 56.

Um total de 172 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 24.864,59 cada. Além disso, 9.237 pessoas acertaram a quadra, garantindo um prêmio de R$ 661,42 para cada uma.

Em 2024, foram realizados 32 concursos da Mega-Sena, com três deles premiando o acertador das seis dezenas. Além do sorteio que premiou um ganhador com R$ 206,4 milhões em Goiânia, em 5 de março, houve um prêmio de R$ 6,4 milhões para um único vencedor em 6 de janeiro, e outro de R$ 94,8 milhões em 3 de fevereiro.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pela internet através deste link ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

Um volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e os números sorteados são anunciados às 20h. É importante ressaltar que a chance de acertar as seis dezenas com uma única aposta é de 1 em 50.063.860.

Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem optar por marcar mais números no volante, até um limite máximo de 20 dezenas, embora o valor da aposta aumente proporcionalmente.

Além do jogo simples, é possível participar de bolões oficiais, nos quais os jogadores podem dividir o custo da aposta e aumentar suas chances de ganhar. Os bolões podem ser adquiridos em qualquer lotérica, com preço mínimo de R$ 15 e um mínimo de duas e máximo de 100 cotas por bolão.

Para aqueles que desejam participar de bolões organizados pelas lotéricas, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Embora a Caixa não permita a compra de bolões pelo site, é possível adquirir seis opções de combos de jogos através do site Loterias Online. Os jogadores têm a opção de escolher os números manualmente ou optar pelo formato "Surpresinha", no qual o sistema seleciona aleatoriamente os números da aposta.

Vale ressaltar que a Mega-Sena possui um limite máximo de 20 dezenas que podem ser marcadas no volante, sendo que uma aposta com todas as dezenas marcadas custa R$ 193,8 mil.

