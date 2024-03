Mauro Cid é preso após prestar depoimento sobre áudio criticando Moraes e PF; "Alexandre de Moraes é a lei", fala Cid

Mauro Cid, ex-tenente-coronel e ex-ajudante de Jair Bolsonaro, foi detido nesta sexta-feira (22) por ordem de Alexandre de Moraes, após depor no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre um áudio no qual criticou a Polícia Federal e o ministro. A informação foi confirmada pelo R7. Além disso, a polícia realizou buscas em sua residência.

Foto: Reprodução Internet

"Após a audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, Mauro Cid foi preso preventivamente por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, devido ao descumprimento das medidas cautelares e obstrução à Justiça. Ele foi levado ao IML pela PF", informou o STF em nota.

No áudio, Cid alega ter sido pressionado pela PF a relatar eventos fictícios e detalhar situações das quais não tinha conhecimento. Ele também afirma ter sido coagido a corroborar declarações de testemunhas e a fornecer informações específicas, sob ameaça de perder os benefícios da delação premiada. Além disso, ele critica a atuação de Moraes, dizendo que o ministro age arbitrariamente.

"Moraes é a lei. Ele decide quem é preso, quem é solto, quando e como. Com ou sem envolvimento do Ministério Público, com ou sem acusação formal. Se eu não cooperar, enfrentarei décadas de prisão. Por estar envolvido em investigações sobre vacinas e joias", comentou Cid.

No áudio, ele alega que Moraes já tem as sentenças prontas dos inquéritos que conduz e apenas aguarda o momento oportuno para ordenar as prisões dos investigados.

"Moraes já tem as sentenças prontas, é o que acredito. Ele só está esperando o momento certo. Quando ele achar conveniente, ele acusa todo mundo, o PGR concorda e ele os prende", reclamou.

Sobre a PF, Cid afirma que "eles queriam que eu inventasse coisas que não aconteceram". "Eles já tinham sua narrativa pronta. Eles não estavam interessados na verdade, só queriam que eu corroborasse com a versão deles", afirmou.

"Eu poderia dizer o que quisesse, mas eles não aceitavam. Insistiam que minha versão não era verdadeira, que eu estava mentindo", acrescentou. "Percebi que eles já tinham sua narrativa pronta. Só precisavam de mais pessoas para confirmá-la", concluiu.

Na quinta-feira (21), a defesa de Cid divulgou uma nota negando que o militar questionasse as investigações da PF sobre ele. O comunicado afirmava que Cid estava enfrentando um momento de angústia pessoal devido às investigações em curso.

Segundo a defesa, os áudios "de forma alguma comprometem a integridade, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada, realizada perante a autoridade policial na presença de seus advogados e devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal, dentro dos limites da legalidade".

Da Redação com R7