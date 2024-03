Três suspeitos do assassinato de Marielle Franco são presos em operação da Polícia Federal

Na manhã deste domingo (24), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação para prender os suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Três mandados de prisão foram cumpridos, juntamente com 12 mandados de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações, entre os presos estão os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e foi conduzida em conjunto pela Polícia Federal, Procuradoria Geral da República e Ministério Público do Rio de Janeiro.

A operação foi denominada Operação Murder, em referência ao termo "assassinato". Segundo os investigadores, Murder Inc. foi uma associação de crime organizado que atuou como braço armado de execuções a serviço das máfias de Nova York nos anos 1930.

A investigação concluiu que o assassinato de Marielle foi uma execução, motivada pelo trabalho da parlamentar. O motorista Anderson Gomes também foi morto no episódio, que ocorreu em março de 2018.

De acordo com a PF, os "autores intelectuais dos crimes de homicídio" foram presos com base em informações reveladas pelo ex-policial Ronie Lessa, em acordo de delação premiada. Como Chiquinho Brazão é deputado federal e possui foro privilegiado, o caso foi encaminhado para a Suprema Corte.

A polícia continua nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado.

Da Redação com CNN