Atualização do WhatsApp aumenta limite de mensagens fixadas

O WhatsApp lançou oficialmente uma atualização que permite fixar até três mensagens em conversas individuais ou em grupo, após um período de teste na versão beta. Anteriormente, os usuários só podiam fixar uma mensagem por vez.

Foto: Reprodução Internet/Canal Tec

Essa nova funcionalidade oferece aos usuários uma maneira mais organizada e eficiente de manter informações importantes à vista, melhorando a praticidade do aplicativo, o mais popular no Brasil.

As mensagens fixadas permanecerão no topo da conversa, mesmo que novas mensagens sejam enviadas posteriormente.

Essa novidade, anunciada pela Meta, empresa proprietária do WhatsApp, está disponível para texto, fotos, vídeos e áudios em todas as versões do aplicativo - Android, iOS, web e desktop.

As mensagens fixadas podem ser destacadas por diferentes períodos: 24 horas, sete dias ou um mês. Em grupos, os administradores têm controle sobre quem pode acessar essa função.

Além disso, os usuários podem destacar enquetes, escolhendo por quanto tempo elas serão exibidas no topo da aba do grupo ou do chat privado.

Veja como usar a nova atualização do WhatsApp:

Para Android:

Toque e segure a mensagem desejada até que um menu apareça. Selecione a opção “Fixar”. Escolha por quanto tempo a mensagem ficará fixada: 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

Para iPhone:

Toque e segure a mensagem desejada. Toque em “Mais opções” (o ícone com três pontos). Selecione a opção “Fixar”. Escolha por quanto tempo a mensagem ficará fixada: 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

Para WhatsApp Web:

Clique na mensagem desejada e segure até que um menu apareça. Selecione a opção “Fixar”. Escolha por quanto tempo a mensagem ficará fixada: 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

Dicas:

Você pode fixar até três mensagens por conversa.

As mensagens fixadas permanecerão no topo da conversa, mesmo com novas mensagens sendo enviadas.

Para desafixar uma mensagem, toque e segure a mensagem fixada e selecione a opção “Desafixar”.

Em grupos, apenas os administradores podem fixar mensagens.

Se você ainda não tem a atualização, verifique se a sua versão do WhatsApp está atualizada na App Store ou Google Play Store.

Da Redação com Itatiaia