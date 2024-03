De carro até iPhone: Receita Federal faz leilão online com produtos apreendidos

Começa nesta terça-feira (27) a fase de propostas de valor do último leilão da Receita Federal com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados no Aeroporto de Guarulhos. As propostas de valor começam às 8h e vão até as 20h da quarta-feira (27), sempre feitas de forma online. A classificação acontece às 9h do dia 28, com início dos lances às 10h.

Foto: Receita Federal / reprodução

São 129 lotes no total, que incluem carros usados, smartphones, notebooks, videogames, câmeras fotográficas e uma série de outros itens. O leilão será realizado de forma eletrônica. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens. O lote mais barato é o de número 118, que pode ser arrematado a partir de R$ 200 e contém uma caixa de som.

O lote mais caro é o de número 51, que pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 1,5 milhão. Ele conta com duas brocas para perfuração e mais de 50 mil displays para celulares. Esse lote só pode ser arrematado por pessoas jurídicas.

Outros destaques do leilão são:

Nos lotes 41, 42, 44, 45 e 46, é possível arrematar carros a partir de R$ 3 mil.

No lote 47, é possível arrematar uma mesa de som a partir de R$ 8 mil.

No lote 57, é possível arrematar um casaco da marca Fendi a partir de R$ 12 mil.

No lote 103, é possível arrematar um iPhone 14, fones de ouvido e uma air tag a partir de R$ 4,5 mil.

No lote 117, é possível arrematar um microscópio a partir de R$ 1,6 mil.

No lote 118, é possível arrematar uma caixa de som a partir de R$ 200.

No lote 122, é possível arrematar um PlayStation 5 a partir de R$ 1,4 mil.

As pessoas físicas só podem fazer lances para os lotes: 68, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126 e 129. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes.

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

O leilão

Podem participar do leilão pessoas físicas a partir de 18 anos e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal. Já para pessoas jurídicas, é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa seguir os seguintes passos:

entre 26 e 27 de março, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);

selecionar o edital do leilão em questão, de número 0817600/000001/2024 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO;

escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

e incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

Da redação com G1