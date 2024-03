Sexta-feira da Paixão: descubra o significado por trás da data

A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, carrega consigo um significado de grande importância no Cristianismo. É o dia em que os seguidores da fé lembram a crucificação e morte de Jesus Cristo no Calvário. Este evento é tido como um dos momentos mais sagrados e significativos dentro do Cristianismo, representando o sacrifício supremo de Jesus em nome da humanidade, visando a redenção dos pecados do mundo.

Foto: depositphotos

A Sexta-feira Santa está inserida no período da Semana Santa, que tem início no Domingo de Ramos e culmina no Domingo de Páscoa, ocasião em que se celebra a ressurreição de Jesus. É um dia marcado pelo luto, reflexão profunda e intensa oração. Em muitas tradições cristãs, são realizadas cerimônias especiais, como a Via Sacra, que recria os últimos momentos de Jesus até sua crucificação, e a veneração da cruz, como forma de reverência e recordação do sacrifício de Cristo.

Segundo os preceitos da Igreja Católica, a Sexta-feira Santa é um dia de caráter profundamente solene e penitencial. Muitos fiéis optam pelo jejum ou por alguma forma de abstinência como meio de penitência e reflexão sobre o significado do sacrifício de Jesus. Por todo o mundo, são encenadas procissões e representações da Paixão de Cristo, engajando a comunidade em uma reflexão sobre os ensinamentos e o amor demonstrado por Jesus.

Portanto, a Sexta-feira Santa representa um pilar central na fé cristã, simbolizando o profundo amor e sacrifício de Jesus, assim como a esperança na salvação e na vida eterna, prometidas através da sua ressurreição.