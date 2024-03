13 Estados têm mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores formais; veja a posição de cada estado

O número de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família continua a superar o de trabalhadores com emprego formal em 13 dos 27 estados brasileiros, excluindo o setor público.

Foto: Reprodução Internet

Antes da pandemia, essa discrepância existia em 8 estados. Em 2020, o número aumentou para 10, subindo para 12 em 2022 com a introdução do Auxílio Brasil, e chegando a 13 em 2023 - uma tendência que se mantém em 2024.

O Maranhão apresenta a maior dependência do benefício, com 1,2 milhão de famílias maranhenses recebendo Bolsa Família em comparação com 641 mil empregos formais no estado.

Isso significa que há 2 beneficiários do Bolsa Família para cada trabalhador com carteira assinada no estado.

Já em Santa Catarina, a proporção é diferente, com 10 trabalhadores formais para cada beneficiário do Bolsa Família.

Veja a posição de cada estado com relação ao número de beneficiários e trabakhadores:

Foto: Reprodução Internet/Poder360

Da Redação com Poder360º