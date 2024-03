Pagando mais que a Mega: jogos têm prêmios acumulados e sorteios neste sábado (30)

O concurso mais famoso das Loterias Caixa é a Mega-Sena, já que constuma sortear grandes quantias entre os apostadores todas as semanas. Porém, neste sábado (30) algumas outras modalidades têm valores acumulados acima da Mega-Sena cuja estimativa de prêmio é de R$ 4 milhões.

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O concurso especial da Dupla de Páscoa está com prêmio estimado em R$ 35 milhões e não acumula. Com apenas uma aposta, o concorrente tem duas chances de levar o prêmio: são dois sorteios por concurso e o(a) participante ganha se acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

A +Milionária está com prêmio acumulado de R$ 162 milhões. A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6. Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

A Lotofácil também pagará mais que a Mega-Sena, caso tenha um único vencedor. R$ 8 milhões estão acumulados. Neste jogo o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A Quina oferece uma estimativa de prêmio 10% maior do que a Mega-Sena neste sábado: R$ 4,4 milhões. Para concorrer é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Outro concurso a se realizar neste sábado é o da Timemania. O prêmio acumulado está em R$ 23,7 milhões e para ganhar é preciso ter de três a sete acertos, marcando dez números dos oitenta oferecidos, ou acertar o "time do coração" selecionado. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso.

O Dia de Sorte também faz sorteio hoje (30), mas com estimantiva de prêmio mais baixa entre os demais: R$ 900 mil. O Dia de Sorte é a loteria na qual escolhe-se de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso.

As apostas nos jogos apresentados podem ser feitas até as 19h deste sábado nas casas lotéricas, ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal com apostas mínimas de R$ 30.

Vinícius Oliveira com informações de Loterias Caixa