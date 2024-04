VÍDEO COM CENAS FORTES: micro-ônibus causa tragédia durante procissão deixando quatro mortos e 25 feridos; veja o momento do acidente

Um micro-ônibus causou uma tragédia durante uma procissão na cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, em Pernambuco, na tarde deste domingo (31). O veículo atropelou e matou quatro pessoas, além de deixar outras 25 feridas, conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O condutor do veículo fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 17h e mobilizou oito viaturas para o local, incluindo quatro ambulâncias, uma viatura de salvamento e três viaturas de comando operacional.

Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram as quatro mortes no local do acidente, enquanto os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares da Região Metropolitana.

As ambulâncias dos bombeiros transportaram três vítimas do sexo feminino para diferentes hospitais. Segundo o Major Rafael Silva, Supervisor de Operações e Porta-Voz do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, "as vítimas foram socorridas pelos Bombeiros, SAMU e por alguns populares. Não é possível determinar o número exato de feridos devido aos diferentes meios de socorro".

Testemunhas relataram à CNN que o micro-ônibus estava na linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, operando como transporte complementar.

"Uma tragédia aconteceu aqui, algo inacreditável. Muito triste. Estava acontecendo a procissão da igreja Perpétuo Socorro, muitas pessoas. Crianças, idosos, descendo a ladeira e no momento em que o micro-ônibus foi liberado para descer, ele perdeu os freios e acabou atropelando muitas pessoas", disse o administrador da página Eu Curto Marcos Freire, em um vídeo publicado minutos após o acidente. Veja o momento do acidente:

CENAS FORTES: micro-ônibus atropela e deixa 4 mortos e 25 feridos durante uma procissão. Motorista fugiu após o atropelamento, que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, na tarde deste domingo

Os fiéis participavam da III Caminhada Cristo Vive, organizada pela Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O prefeito da cidade, Mano Medeiros, informou através das redes sociais que estava acompanhando os acontecimentos. "Nossas equipes já estão no local, fornecendo assistência às vítimas e colaborando para garantir todo o apoio necessário neste momento difícil", afirmou o prefeito.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também expressou solidariedade às famílias das vítimas através das redes sociais. "Meus sentimentos aos fiéis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante a procissão em Jaboatão, que vitimou pelo menos quatro pessoas. Triste em saber dessa notícia neste domingo de Páscoa", publicou Lyra.

"A investigação está a cargo da Delegacia de Plantão de Prazeres. Identificar e localizar o motorista é prioridade para a Polícia Civil de Pernambuco. O micro-ônibus faz parte do transporte complementar da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que emite a permissão", diz comunicado do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar e o Instituto de Criminalística (IC) também estão presentes para investigação.

