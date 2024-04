Jovens de 16 a 18 anos podem tirar 1º título de eleitor até 8 de maio

Adolescentes entre 16 e 18 anos têm até 8 de maio para obter o título de eleitor e participar das eleições municipais deste ano. Este documento concede o direito ao voto, permitindo que cidadãos e cidadãs exerçam seu papel na escolha dos representantes municipais para os próximos quatro anos.

Foto: Reprodução Internet/G1

Durante a Semana do Jovem Eleitor 2024, realizada de 18 a 22 de março, a Justiça Eleitoral promoveu uma campanha nas redes sociais, intitulada "Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral – Sua voz vai fazer história", visando incentivar o envolvimento dos jovens no processo eleitoral. Ações especiais também estão sendo desenvolvidas em escolas para esse público-alvo.

A Justiça Eleitoral destaca a importância da participação dos cidadãos no processo eleitoral como forma de fortalecer a democracia, enfatizando que ao votar, eles contribuem para moldar o futuro de suas cidades e estados.

Nas eleições presidenciais de 2022, figuras públicas como a cantora Anitta, a atriz Bruna Marquezine, os cantores Zeca Pagodinho, Luísa Sonza, Carlinhos Brown e até mesmo o ator norte-americano Mark Ruffalo incentivaram os jovens de 16 e 17 anos a obter o título de eleitor e participar do pleito. Como resultado, houve um aumento significativo no número de eleitores nessa faixa etária, com 2.116.781 jovens habilitados a votar, representando um crescimento de 51,13% em relação às eleições anteriores, em 2018.

Para obter o primeiro título de eleitor, o processo de alistamento eleitoral pode ser realizado online, através do sistema TítuloNet. O jovem deve preencher os campos obrigatórios com seus dados pessoais e anexar quatro fotografias para comprovação da identidade, incluindo uma selfie segurando um documento oficial de identificação e duas fotos da documentação utilizada para comprovação. Além disso, é necessário apresentar um comprovante de residência. Homens entre 18 e 45 anos devem ainda comprovar quitação com o serviço militar obrigatório. Todas as imagens devem ser legíveis para evitar a negação da solicitação pela Justiça Eleitoral.

Após o envio da solicitação, o acompanhamento do processo pode ser feito pela internet, e o título eleitoral pode ser retirado no cartório eleitoral mais próximo. Após o cadastramento biométrico, a versão digital do título pode ser baixada no aplicativo e-Título.

O direito de votar é garantido a todos os brasileiros a partir dos 16 anos, sendo facultativo para os menores de 18 e para os maiores de 70 anos. Já os adolescentes de 15 anos que completam 16 até 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições, podem solicitar o título. O alistamento eleitoral é obrigatório ao completar 18 anos, e a falta de comparecimento às urnas pode acarretar problemas na emissão de outros documentos e até mesmo na matrícula em instituições de ensino.

A Justiça Eleitoral disponibiliza um site dedicado ao jovem eleitor para esclarecer dúvidas e incentivar o exercício da cidadania através do voto.

Da Redação com Hoje em Dia