Escritora Roseana Murray é internada em estado grave depois de ser atacada por 3 pitbulls

A renomada escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi vítima de um terrível ataque na manhã desta sexta-feira, 5, por três pitbulls enquanto fazia sua caminhada habitual pelas ruas de Saquarema, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no bairro Gravatá, resultando em ferimentos graves que demandaram sua transferência de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com relatos de Sandra Noleto, amiga próxima de Roseana, a escritora foi brutalmente arrastada por uma distância significativa e teve parte de um dos braços dilacerada pelos ataques dos cães. "Fui acordada pelos gritos de uma vizinha pedindo ajuda, porque a Roseana estava sendo atacada pelos cachorros", compartilhou Sandra ao portal G1. "Eram três animais de uma casa que foi invadida há algum tempo. Quando vi, eles tinham arrastado ela e estavam comendo o braço."

O tutor dos pitbulls, cujo nome não foi divulgado, foi levado pela Polícia Militar para prestar depoimento na delegacia de Saquarema. Após o interrogatório, foi liberado. Os cães foram recolhidos e encaminhados para um abrigo temporário, após a realização da perícia no local do ataque.

Segundo Sandra, Roseana clamava por socorro durante o incidente. "Como ela foi arrastada, ficou com o braço atacado debaixo do corpo", explicou. "Chamamos o Corpo de Bombeiros, e, pela gravidade, eles a socorreram de helicóptero."

A amiga também revelou que este não foi o primeiro ataque dos cães a pessoas da vizinhança, sendo que registros de ocorrência anteriores já haviam sido feitos por outras mordidas. "Espero que minha amiga saia dessa, porque ela saiu daqui muito mal", expressou Sandra. "Além disso, esperamos uma resposta das autoridades, para que esse cara seja punido."

Desde 2005, a Lei Estadual 4.597, do Rio de Janeiro, estipula que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só podem circular por locais públicos, como ruas, praças, jardins e parques, acompanhados por maiores de 18 anos e utilizando guias e focinheiras.

Roseana Murray, nascida em 1950 no Rio de Janeiro, é uma figura amplamente reconhecida no mundo literário. Graduada em literatura francesa pela Aliança Francesa da Universidade de Nancy, iniciou sua carreira como escritora de poesia para crianças no início da década de 1980. Com aproximadamente cem livros publicados, recebeu diversos prêmios, incluindo reconhecimentos da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

