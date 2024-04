Mãe de condutor de Porsche tentou atrapalhar investigações, afirma Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) levanta suspeitas sobre a conduta de Daniela Cristina de Medeiros Andrade, mãe do condutor do Porsche envolvido em um acidente fatal com um carro de aplicativo. Segundo a promotora Monique Ratton, as ações de Daniela parecem ter tentado obstruir as investigações, o que pode resultar em acusações criminais independentes.

No domingo, 31 de março, Ornaldo da Silva Viana, um motorista de aplicativo de 52 anos, perdeu a vida em um acidente envolvendo o Porsche dirigido por Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Daniela, mãe de Fernando, teria retirado o filho do local do acidente alegando a necessidade de levá-lo ao hospital São Luiz. Como resultado, os policiais militares que responderam à ocorrência não puderam administrar o teste do bafômetro.

Fernando compareceu à delegacia cerca de 30 horas após o acidente, justificando que sua ausência inicial visava evitar suspeitas de embriaguez. Daniela explicou que o levou para casa após ele cair no asfalto e se sujar, e também porque ela própria precisava se limpar, após ajoelhar-se no chão.

No entanto, o MPSP considera as explicações de Daniela "pouco críveis", sugerindo que suas ações podem constituir crimes autônomos, além de terem prejudicado a investigação. Monique Ratton, da 6ª Promotoria de Justiça da Primeira Vara do Júri da Capital, ressaltou que as atitudes dos envolvidos parecem visar a evasão da aplicação da lei penal, mesmo durante o flagrante do crime.

Ainda na matéria, é mencionado que a Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária de Fernando Andrade Filho na segunda-feira, 1° de abril. O pedido foi feito pelo 30º DP, do Tatuapé, por homicídio doloso, lesão corporal e fuga de local de acidente, mas foi recusado. O portal UOL relatou que o pedido foi encaminhado ao Tribunal do Júri e, posteriormente, ao juiz de plantão, sem sucesso na detenção temporária.

Essas ações ocorreram após o acidente em que o motorista do Porsche fugiu do local com a ajuda de sua mãe, impossibilitando a realização de testes de bafômetro e exames toxicológicos.

