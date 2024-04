Usuários do Banco do Brasil e C6 Bank reclamam de erro no Pix

O aplicativo do Banco do Brasil enfrenta instabilidades para alguns usuários nesta sexta-feira (5). Correntistas têm reclamado principalmente de problemas ao realizar transações via Pix, que ficam em estado de "processamento". De acordo com o Downdetector, um site que monitora a operação de serviços online, as falhas também afetam o acesso ao aplicativo em dispositivos Android e iPhone (iOS). O problema teve início por volta das 11h15, alcançando um pico de 314 notificações ao meio-dia.

Imagem ilustrativa

Em comunicado enviado às 15h47, a instituição informou que identificou instabilidades no login do aplicativo e no Pix no início da tarde para alguns clientes e está trabalhando para restabelecer plenamente as funcionalidades.

Relatos de correntistas indicam que, embora o dinheiro tenha sido debitado das contas no Pix, não é entregue ao destinatário. Além disso, os usuários afirmam que o aplicativo exibe apenas a mensagem de que a transferência está "em processamento". Pela manhã, o C6 Bank também enfrentou problemas semelhantes.

O C6 Bank também reconheceu a falha em sua plataforma. Através do perfil oficial no X, em resposta aos clientes, o banco informou que está trabalhando para restabelecer os serviços e orientou os usuários a tentarem abrir o aplicativo novamente mais tarde. Até o momento, o Banco do Brasil não se pronunciou sobre o assunto em seus canais oficiais.

Imagem: André Magalhães/Canaltech

Já o Google Trends, uma plataforma que monitora as pesquisas realizadas no buscador, mostra um aumento nas buscas sobre o tema nas últimas horas. Termos como "Banco do Brasil fora do ar", "contato Banco do Brasil" e "Pix em processamento Banco do Brasil" ganharam destaque recentemente. No X (antigo Twitter), correntistas relatam que o C6 Bank enfrenta problemas desde a manhã, com o Pix indisponível: não é possível receber novas transferências na conta ou efetuar pagamentos com o saldo atual.

Imagem: techtudo.com

Da Redação