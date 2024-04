Ministério da Justiça desembolsou R$ 6 milhões na operação de recaptura de fugitivos de Mossoró

O Ministério da Justiça revelou que cerca de R$ 6 milhões foram investidos na busca por Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Foto: Reprodução Internet

A operação, que teve início em 14 de fevereiro, chegou ao fim na quinta-feira (4/4) com a detenção dos dois indivíduos. O custo médio foi de R$ 121 mil por dia.

A maior parte dos recursos foi direcionada para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com um gasto de R$ 3,3 milhões, seguida pela Força Nacional, com R$ 1,4 milhão, a Polícia Federal, com R$ 665 mil, e a Força Penal Nacional, com R$ 625 mil.

Os dois fugitivos, afiliados ao Comando Vermelho no Acre, foram capturados em Marabá, no interior do Pará. Além deles, outras quatro pessoas foram detidas.

Eles foram os únicos indivíduos a escapar do sistema penitenciário federal brasileiro, atravessando Ceará, Piauí e Maranhão.

Da Redação com EM