Eclipse solar total: como acompanhar o evento ao vivo nesta segunda-feira (8); veja em quais cidades o fenômeno será visto

Na próxima segunda-feira (8), está previsto o raro eclipse solar total. O fenômeno terá início em Mazatlán, no México, e percorrerá um trajeto até Catalina, no Canadá. Ocorrendo nos mesmos locais a cada 375 anos, os especialistas acreditam que este será um dos eclipses mais assistidos de todos os tempos.

Foto: Reprodução Internet

Embora seja um evento imperdível, apenas alguns residentes de locais dos Estados Unidos, México e Canadá terão a oportunidade de observar o bloqueio total do Sol. Infelizmente, os brasileiros e habitantes de outras regiões do mundo não poderão testemunhar o fenômeno.

Por sorte, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) e algumas agências de informação disponibilizaram links do YouTube para a transmissão ao vivo. Os interessados poderão assistir à transmissão da NASA às 14h (horário de Brasília), mas o eclipse ocorrerá a partir das 15h07 na costa do Pacífico do México.

Um eclipse solar total ocorre durante um alinhamento quase perfeito entre a Lua, o Sol e a Terra, quando o satélite natural se posiciona à frente da estrela, bloqueando temporariamente sua luz para os observadores no planeta. Somente as pessoas na região onde a sombra da Lua cobre o Sol podem observar o fenômeno — a região que a sombra percorre é conhecida como caminho da totalidade.

"Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. Um eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol. O céu escurecerá como se fosse amanhecer ou anoitecer", descreve a NASA.

Como assistir ao eclipse solar total com segurança Se você for um dos sortudos e estiver em alguma das cidades do México, Estados Unidos ou Canadá, onde o fenômeno ocorrerá, é necessário tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde. Todos os espectadores precisam utilizar óculos especiais para eclipses solares, a fim de evitar qualquer dano ocular. Aqueles que desejam filmar ou observar por meio de telescópios e binóculos devem utilizar filtros solares nas lentes.

Durante um eclipse solar total, o céu escurece quase completamente por alguns minutos; o último no Brasil ocorreu em 1994 e o próximo deve acontecer apenas em 2045.

As pessoas que estiverem completamente no caminho da totalidade poderão remover os óculos por um curto período para observar a coroa solar. Todos os outros espectadores devem utilizar os óculos durante toda a observação.

"Exceto durante a breve fase total de um eclipse solar total, quando a Lua bloqueia completamente a face brilhante do Sol, não é seguro olhar diretamente para o Sol sem proteção ocular especializada para visualização solar. Observar qualquer parte do Sol brilhante por meio de lentes de câmera, binóculos ou telescópio sem um filtro solar de propósito especial fixado na parte frontal da óptica causará instantaneamente lesões oculares graves", acrescenta a NASA.

Os melhores locais para a aparição são:

- Mazatlán, México

- Torreón, México

- Kerrville, Texas

- Russellville, Arkansas

- Cape Girardeau, Missouri

- Carbondale, Illinois

- Bloomington, Indiana

- Cleveland, Ohio

- Erie, Pensilvânia

- Buffalo, Nova York

- Região do Niágara, Ontário

- Burlington, Vermont

- Houlton, Maine

No entanto, apesar da alta procura dos brasileiros, o próximo eclipse solar não será avistado do Brasil.

Da Redação com Tech Tudo