Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2709, e prêmio vai a R$ 43 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2709 ocorreu no sábado, dia 6, em São Paulo (SP), com um prêmio de R$ 18.117.876,34 milhões, mas não houve acertadores para as seis dezenas. Como resultado, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na terça-feira, dia 9, atingiu R$ 43 milhões.

Os números sorteados foram: 12 - 22 - 23 - 24 - 47 - 53.

Foto: Reprodução Internet

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas, 62 apostas chegaram perto, acertando cinco delas, cada uma recebendo R$ 48.796,35 da Caixa. Além disso, 4.628 apostadores acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 933,87 cada.

Em 2024, já foram realizados 38 concursos da Mega-Sena, sendo que em quatro deles houve ganhadores do prêmio máximo. Em 26 de março, uma única aposta de Recife (PE) levou sozinha R$ 118,2 milhões, enquanto em 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões.

Outros prêmios notáveis incluem uma aposta que ganhou R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro, e outra que levou R$ 94,8 milhões em 3 de fevereiro.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e os números sorteados são anunciados às 20h. É importante lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

Além das apostas individuais, é possível participar de um bolão oficial da Caixa, aumentando as chances de ganhar e compartilhando o prêmio com outras pessoas. Os bolões podem ser adquiridos em qualquer lotérica, com preço mínimo de R$ 15 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6. Os bolões podem ter de duas a cem cotas, com no máximo 10 apostas e a mesma quantidade de números por bolão.

Também é possível participar de bolões organizados pelas lotéricas, com possibilidade de tarifas adicionais de até 35% do valor da cota. O site Loterias Online da Caixa oferece seis opções de combos de jogos, com a escolha de números selecionados ou o formato "Surpresinha".

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, os apostadores podem marcar mais números no volante, até um máximo de 20 dezenas, mas o valor da aposta aumenta proporcionalmente. Por exemplo, apostar com sete números custa R$ 35 e reduz a chance para 1 em 44,9 mil, enquanto apostar com 10 números custa R$ 1.050 e diminui a chance para 1 em 3,9 mil. O valor máximo da aposta, marcando todas as 20 dezenas, é de R$ 193.800.

Foto: Reprodução Internet/CEF

Da Redação com Valor Investe