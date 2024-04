Moraes inclui Elon Musk no inquérito das milícias digitais, acusando o bilionário de "organização criminosa" e manipulação do X, ex-Twitter

O Ministro do STF abriu um inquérito acusando o proprietário do antigo Twitter por obstrução de justiça e organização criminosa.

O Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a abertura de um inquérito para investigar a suposta intenção dolosa do bilionário Elon Musk de obstruir a Justiça.

Alexandre de Moraes ordenou que o antigo Twitter não reative perfis bloqueados. "Redes sociais não são terra sem lei", escreveu em maiúsculas e negrito na decisão divulgada neste domingo (7).

Após o empresário do X, Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX defender sua renúncia ou impeachment, o Ministro do STF ordenou a abertura de um inquérito por suposta obstrução de Justiça, "inclusive em organização criminosa e incitação ao crime", e determinou que o antigo Twitter não restaure contas que foram excluídas da rede social de Musk por sua determinação anterior.

Alexandre de Moraes também impôs uma multa de R$ 100 mil para cada perfil reativado irregularmente.

Moraes afirmou ter visto indícios de obstrução de Justiça e incitação ao crime nas ações de Musk nos últimos dias.

Musk atacou ontem e hoje, domingo (7), as decisões de Moraes nas investigações conduzidas pelo próprio ministro. Musk acusou Moraes de abusar do poder contra a Constituição do Brasil e o povo brasileiro, e sugeriu o impeachment do ministro.

O empresário também ameaçou reativar os perfis de usuários do X bloqueados pela Justiça.

Da Redação com BSB Revista