Dengue: período mais crítico da epidemia está em curso esta semana; veja aqui

As enfermidades transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti seguem um ciclo natural de aumento e diminuição, influenciado por variáveis sazonais. De acordo com uma análise independente, o Brasil está atualmente no auge do período anual mais delicado para essas doenças, com base na média dos últimos dez anos.

Foto: Reprodução Internet

É entre a 15ª e a 17ª semana do ano que geralmente ocorre o maior número de casos de dengue, zika e chikungunya, e agora estamos na 16ª semana. Embora os casos notificados ainda levem algum tempo para refletir a situação atual, aqueles que ficaram alarmados com os recordes quebrados devem estar preparados para uma possível piora nos próximos dias.

O alerta foi emitido na semana passada pelo pesquisador Wanderson Oliveira, ex-chefe da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde (SVS) e epidemiologista do Hospital das Forças Armadas. Uma análise conduzida pelo especialista desperta preocupações sobre a dinâmica da doença no Brasil.

— Existe um intervalo de tempo entre a detecção do caso, o preenchimento da ficha do paciente e a inserção dessas informações no banco de dados. Portanto, o que estamos observando hoje reflete uma situação de algumas semanas atrás — explica Oliveira.

Da Redação com O Globo