Auxílio Gás: veja se você tem direito ao benefício

O Auxílio Gás, também conhecido como Vale-Gás, é um programa do Governo Federal que visa auxiliar famílias de baixa renda na compra do botijão de gás de cozinha. O benefício consiste no repasse de até R$ 150 a cada dois meses, e pode ser utilizado para a compra de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de até 13kg.

Foto: Reprodução/ Internet

Para ter direito ao Auxílio Gás, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal com os dados atualizados;

Ter renda familiar mensal per capita inferior a meio salário mínimo (R$ 706 em 2024);

Estar inscrito no programa Bolsa Família.

Como solicitar o Auxílio Gás?

A inclusão no programa Auxílio Gás para beneficiários do Bolsa Família é automática, ou seja, não há necessidade de solicitar o benefício. O pagamento é feito de forma bimestral, e os calendários de pagamento são divulgados pelo Ministério da Cidadania.

Para famílias que não são beneficiárias do Bolsa Família, a solicitação do Auxílio Gás pode ser feita da seguinte forma:

Comparecer à unidade mais próxima do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS);

Apresentar os seguintes documentos:

Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável familiar; Identidade de todos os membros da família; Comprovante de renda; Comprovante de residência recente.



O número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Gás é limitado, e nem todos os que solicitam o benefício serão aprovados. É importante manter o cadastro no CadÚnico sempre atualizado, informando ao CRAS mais próximo sobre alterações na composição da família, mudança de endereço e outras modificações.

Da redação com Itatiaia