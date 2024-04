Pix estabelece novo marco, ultrapassa 200 milhões de transações em um dia e gera transtornos

O sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), conhecido como Pix, alcançou um novo recorde na última sexta-feira (5). Pela primeira vez, o Pix registrou mais de 200 milhões de transações em um período de 24 horas.

No dia 5, foram contabilizadas 201,6 milhões de transferências através do Pix destinadas a usuários finais. Em contraste com os recordes anteriores, esta alta demanda resultou em instabilidades no funcionamento do Pix. O BC informou que seus sistemas operaram com estabilidade, porém diversas instituições financeiras enfrentaram problemas de instabilidade na plataforma Pix ao longo de todo o dia.

No sábado (6), o número de transações alcançou 171,4 milhões. De acordo com o BC, esse volume representa um recorde para esse dia específico da semana.

O recorde anterior em transações diárias tinha sido estabelecido em 7 de março, com 178,686 milhões de transações em um único dia.

Desde sua implementação em novembro de 2020, o Pix acumulou, até o final de março, 161,99 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Dentre esses usuários, 147,95 milhões eram indivíduos e 14,04 milhões eram empresas. Em fevereiro, de acordo com os dados consolidados mais recentes, o sistema ultrapassou a marca de R$ 1,71 trilhão em movimentações.

Da Redação com Hoje em Dia